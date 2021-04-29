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Для зустрічі Зеленського і Путіна розглядалися Туреччина та Ізраїль - джерело

Київ • УНН

 • 21233 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Двосторонні переговори президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна можуть відбутися в Туреччині або в Ізраїлі. Про це журналісту УНН повідомило обізнане джерело в дипломатичних колах.

Деталі

Так, джерело повідомило, що для проведення двосторонніх переговорів розглядалися країни Ізраїль і Туреччина.

Водночас, співрозмовник УНН не зміг підтвердити або спростувати поширену в ЗМІ інформацію про те, що для зустрічі президентів розглядають австрійську столицю Відень.

Контекст

Зеленський 20 квітня у своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін 22 квітня відмовився щодо зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час - у Москві, а щодо Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.

26 квітня Зеленський доручив керівнику ОП Андрію Єрмаку організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним.

На тлі таких заяв ватажки "ДНР" і "ЛНР" і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких перемовин спочатку відкинув представник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович. "Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - сказав він.

Про те, що не розмовлятиме з терористами, заявив і Зеленський.

Згодом почали точитися розмови про розгляд як місця для зустрічі Зеленського і Путіна Ватикану.

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