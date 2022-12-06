На восстановление энергосистемы Украины после новых ударов нужно до двух дней – глава Укрэнерго

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"Атака нанесла достаточно значительные повреждения как для электростанций, так и для наших подстанций, которые являются частью магистральной сети. Аварийные ограничения энергоснабжения будут, пока некоторые энергоблоки, которые сегодня аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность. Это стандартный технологический процесс , который мы наблюдали не раз после массированных атак, когда день-два нужны для того, чтобы восстановить уровень производства в системе", – рассказал Кудрицкий.

По его словам, после этого ожидается, что ситуация стабилизируется, и будем постепенно возвращаться к нормальному функционированию, насколько это сейчас возможно в этих условиях.

По его словам, после этого ситуация в энергосистеме должна стабилизироваться.

Напомним

5 декабря Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку со стороны россии. Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.

Украинские военные сбили более 60 из 70 ракет.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что 6 декабря российские войска могут снова нанести удары по Украине.