На відновлення енергосистеми України після нових ударів потрібно до двох днів – голова Укренерго

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"Атака спричинила досить значні пошкодження як для електростанцій, так і для наших підстанцій, що є частиною магістральної мережі. Аварійні обмеження енергопостачання будуть, поки деякі енергоблоки, які сьогодні аварійно відключились під час атаки, будуть набирати потужність. Це стандартний технологічний процес, який ми спостерігали не раз після масованих атак, коли день-два потрібні для того, щоб відновити рівень виробництва у системі", – розповів Кудрицький.

За його словами, після цього ситуація в енергосистемі має стабілізуватися.

Нагадаємо

5 грудня Україна пережила восьму масовану ракетну атаку з боку росії. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

Українські військові збили понад 60 із 70 ракет.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що 6 грудня російські війська можуть знову вдарити по Україні.