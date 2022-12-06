Росіяни можуть сьогодні повторити ракетні удари по Україні - Повітряні сили

Цитата

«Можуть повторити (сьогодні - ред). По-перше, свято (День ЗСУ – ред.). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня, тобто, вони завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали», - сказав Ігнат.

Доповнення

5 грудня Україна пережила восьму масовану ракетну атаку російських окупантів. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

Українські військові збили понад 60 із 70 ракет, які російські окупанти випустили по Україні.