Россияне могут сегодня повторить ракетные удары по Украине - Воздушные силы

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«Могут повторить (сегодня – ред). Во-первых, праздник (День ВСУ – ред.). Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября, то есть, они наносили удары один день, на другой наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили», - сказал Игнат.

Дополнение

5 декабря Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку российских оккупантов. Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.

Украинские военные сбили более 60 из 70 ракет, которые российские оккупанты выпустили по Украине.