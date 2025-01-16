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Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
10:49 • 44120 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
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Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

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ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 143788 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 177410 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

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Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 267553 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 170854 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для въезда в Молдову новые правила: что теперь требуют от водителей на границе

Киев  •  УНН

 • 5613 просмотра

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Молдова ввела обязательное требование для въезда - наличие действующего сертификата технического осмотра авто. Без этого документа транспортные средства не будут пропускать через границу.

Молдова ввела обязательное требование для въезда - наличие действующего сертификата технического осмотра автомобиля, без этого документа транспортные средства не будут пропускать через границу, сообщили в Госпогранслужбе в соцсетях, пишет УНН.

Детали

«В действие вступила норма, которая обязывает водителей с собой иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства при въезде на территорию их государства», - говорится в сообщении.

В случае отсутствия этого документа пограничники Республики Молдова, как указано, будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны.

В ГПСУ призвали граждан во время поездки учесть указанные изменения.

На мосту на границе с Румынией до весны ограничат движение автомобилей: что надо знать путешественникам09.01.25, 09:22 • 20516 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
moldovaМолдова

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