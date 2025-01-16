Для въезда в Молдову новые правила: что теперь требуют от водителей на границе
Киев • УНН
Молдова ввела обязательное требование для въезда - наличие действующего сертификата технического осмотра авто. Без этого документа транспортные средства не будут пропускать через границу.
Молдова ввела обязательное требование для въезда - наличие действующего сертификата технического осмотра автомобиля, без этого документа транспортные средства не будут пропускать через границу, сообщили в Госпогранслужбе в соцсетях, пишет УНН.
Детали
«В действие вступила норма, которая обязывает водителей с собой иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства при въезде на территорию их государства», - говорится в сообщении.
В случае отсутствия этого документа пограничники Республики Молдова, как указано, будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны.
В ГПСУ призвали граждан во время поездки учесть указанные изменения.
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