Для в'їзду до Молдови нові правила: що тепер вимагають від водіїв на кордоні

Молдова запровадила обов'язкову вимогу для в'їзду - наявність діючого сертифікату технічного огляду автомобіля, без цього документа транспортні засоби не пропускатимуть через кордон, повідомили у Держприкордонслужбі у соцмережах, пише УНН.

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"У дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію їхньої держави", - ідеться у повідомленні.

У разі відсутності цього документа прикордонники Республіки Молдова, як вказано, відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.

У ДПСУ закликали громадян під час поїздки врахувати зазначенні зміни.

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