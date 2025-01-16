Для в'їзду до Молдови нові правила: що тепер вимагають від водіїв на кордоні

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Молдова запровадила обов'язкову вимогу для в'їзду - наявність діючого сертифікату технічного огляду авто. Без цього документа транспортні засоби не пропускатимуть через кордон.

Молдова запровадила обов'язкову вимогу для в'їзду - наявність діючого сертифікату технічного огляду автомобіля, без цього документа транспортні засоби не пропускатимуть через кордон, повідомили у Держприкордонслужбі у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"У дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію їхньої держави", - ідеться у повідомленні.

У разі відсутності цього документа прикордонники Республіки Молдова, як вказано, відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.

У ДПСУ закликали громадян під час поїздки врахувати зазначенні зміни.

На мосту на кордоні з Румунією до весни обмежать рух автомобілів: що треба знати мандрівникам09.01.25, 09:22 • 20989 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Суспільство
moldovaМолдова

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