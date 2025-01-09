На мосту на кордоні з Румунією до весни обмежать рух автомобілів: що треба знати мандрівникам

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Київ • УНН

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У пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" обмежать рух автомобілів з 10 січня до 28 лютого 2025 року. Обмеження діятимуть щодня з 9:00 до 15:30, пішоходи зможуть перетинати кордон без перешкод.

На мосту у пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" на румунсько-українському кордоні буде обмежено рух автомобілів з 10 січня до 28 лютого, повідомили у четвер у Держмитслужбі у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"За інформацією румунської сторони, у звʼязку з продовженням ремонтних робіт на мосту у пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" будуть запроваджені обмеження в автомобільному русі з 09:00 до 15:30 у період з 10.01.2025 до 28.02.2025", - ідеться у повідомленні.

Доступ пішоходів під час ремонтних робіт, як вказано, здійснюватиметься без обмежень.

Мандрівників просять врахувати зазначену інформацію при плануванні маршрутів.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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