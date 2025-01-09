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На мосту на границе с Румынией до весны ограничат движение автомобилей: что надо знать путешественникам

На мосту на границе с Румынией до весны ограничат движение автомобилей: что надо знать путешественникам

Киев  •  УНН

 • 5335 просмотра

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В пункте пропуска «Солотвино - Сигету-Мармацией» ограничат движение автомобилей с 10 января до 28 февраля 2025 года. Ограничения будут действовать ежедневно с 9:00 до 15:30, пешеходы смогут пересекать границу без препятствий.

На мосту в пункте пропуска «Солотвино - Сигету-Мармацией» на румынско-украинской границе будет ограничено движение автомобилей с 10 января по 28 февраля, сообщили в четверг в Гостаможслужбе в соцсетях, пишет УНН.

Детали

«По информации румынской стороны, в связи с продолжением ремонтных работ на мосту в пункте пропуска «Солотвино - Сигету-Мармацией» будут введены ограничения в автомобильном движении с 09:00 до 15:30 в период с 10.01.2025 до 28.02.2025», - говорится в сообщении.

Доступ пешеходов во время ремонтных работ, как указано, будет осуществляться без ограничений.

Путешественников просят учесть указанную информацию при планировании маршрутов.

Румыния и Болгария присоединились к Шенгену: что это меняет для путешествий1 янв. 2025, 04:36 • 24599 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
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