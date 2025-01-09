На мосту на границе с Румынией до весны ограничат движение автомобилей: что надо знать путешественникам
Киев • УНН
В пункте пропуска «Солотвино - Сигету-Мармацией» ограничат движение автомобилей с 10 января до 28 февраля 2025 года. Ограничения будут действовать ежедневно с 9:00 до 15:30, пешеходы смогут пересекать границу без препятствий.
На мосту в пункте пропуска «Солотвино - Сигету-Мармацией» на румынско-украинской границе будет ограничено движение автомобилей с 10 января по 28 февраля, сообщили в четверг в Гостаможслужбе в соцсетях, пишет УНН.
Детали
«По информации румынской стороны, в связи с продолжением ремонтных работ на мосту в пункте пропуска «Солотвино - Сигету-Мармацией» будут введены ограничения в автомобильном движении с 09:00 до 15:30 в период с 10.01.2025 до 28.02.2025», - говорится в сообщении.
Доступ пешеходов во время ремонтных работ, как указано, будет осуществляться без ограничений.
Путешественников просят учесть указанную информацию при планировании маршрутов.
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