Для венесуэльской оппозиции скоро настанут тяжелые времена - Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Венесуэльская оппозиция вскоре столкнется с сильным противодействием со стороны правительства президента Николаса Мадуро. Такое мнение высказал в субботу на митинге в столице страны лидер политических противников власти Хуан Гуайдо, передает УНН.
"Наступят тяжелые времена по вине режима, нас будут пытаться разделить, - цитирует политика на своей странице в Twitter журналист Габриэль Бастидас. - При любом развитии событий мы должны быть едины и готовы действовать". По мнению Гуайдо, власти намерены вести с оппозицией борьбу на истощение. Он также добавил, что отправится в поездку "по всей Венесуэле", чтобы привести своих сторонников в Каракас.
Венесуэльская оппозиция не прекратит уличные протесты, пока не достигнет желаемых результатов, заверил Гуайдо.
"Мы будем оставаться на улицах, пока не добьемся поставленных целей. Чтобы кончились мрак, голод и нищета, должны закончиться диктатура и узурпация власти ", - приводит слова оппозиционера Бастидас. Венесуэльская оппозиция намерена добиться сложения полномочий президента Николаса Мадуро, которого ее представители считают узурпатором, создание переходного правительства и проведение в стране "свободных выборов".
Напомним, количество участников митинга оппозиции в Каракасе составила 20 тысяч человек. На месте проведения акции оппозиции собралось большое количество правоохранителей. Сам митинг прошел без инцидентов.
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Как сообщал УНН, вице-премьер Венесуэлы Хорхе Родригес назвал массовое отключение электроэнергии в Венесуэле актом агрессии.
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Как информировал УНН, в больнице города Матурин в штате Монагас, который остался без электричества, в течение пятницы умерли 15 детей.