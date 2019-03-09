Для венесуельскої опозиції незабаром настануть тяжкі часи - Гуайдо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Венесуельська опозиція незабаром зіткнеться з сильною протидією з боку уряду президента Ніколаса Мадуро. Таку думку висловив в суботу на мітингу в столиці країни лідер політичних супротивників виконавчої влади Хуан Гуайдо, передає УНН.
“Наступлять тяжкі часи через провину режиму, нас будуть намагатися розділити, — цитує політика на своїй сторінці в Twitter журналіст Габріель Бастідас. — При будь-якому розвитку подій ми повинні бути єдині і готові діяти”. На думку Гуайдо, влада має намір вести з опозицією боротьбу на виснаження. Він також додав, що відправиться в поїздку “по всій Венесуелі”, щоб привести своїх прихильників в Каракас.
Венесуельська опозиція не припинить вуличні протести, поки не досягне бажаних результатів, запевнив Гуайдо.
“Ми будемо залишатися на вулицях доти, поки не доб’ємося поставлених цілей. Щоб скінчилися морок, голод і злидні, повинні закінчитися диктатура і узурпація влади” — наводить слова опозиціонера Бастідас. Венесуельська опозиція має намір домогтися складення повноважень президента Ніколаса Мадуро, якого її представники вважають узурпатором, створення перехідного уряду і проведення в країні “вільних виборів”.
Нагадаємо, кількість учасників мітингу опозиції у Каракасі склала 20 тисяч осіб. На місці проведення акції опозиції зібралась велика кількість правоохоронців. Сам мітинг пройшов без інцидентів.
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Як повідомляв УНН, віце-прем’єр Венесуели Хорхе Родрігес назвав масове відключення електроенергії у Венесуелі актом агресії.
Нагадаємо, мешканці кількох районів Каракаса в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання. Держсекретар Майкл Помпео поклав провину за відключення електроенергії на території Венесуели на адміністрацію президента Ніколаса Мадуро.
Як інформував УНН, в лікарні міста Матурін в штаті Монагас, який залишився без електрики, впродовж п’ятниці померли 15 дітей.