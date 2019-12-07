Для разбора завалов в одесском колледже задействовали автокран

"На месте происшествия: осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, убрано элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, осуществлена расчистка внутреннего двора колледжа от припаркованного транспорта и строительных конструкций, установлено автокран FAUN (с вылетом стрелы 65 м), продолжается разбор конструкций на цокольном этаже. Подразделениями ГСЧС также проводится тушение отдельных очагов трения, которые выявляют в завалах", - говорится в сообщении.

На данный момент в результате пожара погибли пять человек - после того, как 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело еще одного человека. Из 31 пострадавшего в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек. По информации полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшей человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.