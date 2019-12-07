Для розбору завалів в одеському коледжі задіяли автокран
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Станом на 11 годину суботи у коледжі в Одесі, де сталася смертельна пожежа, продовжується розбір завалів. Для цього також задіяли автокран, триває розбір конструкцій на цокольному поверсі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"На місці виникнення надзвичайної ситуації: здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі, експертною групою проведено заміри рівнів коливань будівлі та її стійкості, прибрано елементи конструкцій з аркового проходу та забезпечено прохід до внутрішнього двору, здійснено розчищення внутрішнього двору коледжу від припаркованого транспорту та будівельних конструкцій, встановлено автокран FAUN (з вилітом стріли 65 м), триває розбір конструкцій на цокольному поверсі. Підрозділами ДСНС також проводиться гасіння окремих осередків тління, які виявляються в завалах", - йдеться у повідомленні.
Наразі внаслідок пожежі загинуло п'ять осіб - після того, як 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло ще однієї людини. З 31 постраждалого в лікарнях залишається 17 осіб, 6 грудня виписано 9 осіб. За інформацією поліції, доля 10 осіб залишається невідомою.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.