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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для обеспечения Покровска водой, на территории громады пробурено более 300 скважин - ОВА

Для обеспечения Покровска водой, на территории громады пробурено более 300 скважин - ОВА

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 09:28  •  8921 просмотра

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Из-за боевых действий в Покровске остановлена фильтровальная станция. Для решения проблемы водоснабжения в громаде пробурено 75 скважин общего пользования и 250 возле многоэтажек, организован подвоз питьевой воды.

Покровск без воды, фильтровальная станция остановлена и пока восстановлению не подлежит. В громаде организован подвоз питьевой воды, в то же время, согласно информации Донецкой ОГА, пробурено 75 скважин общего пользования и 250 скважин возле многоэтажек, передает УНН.

Детали

В Покровской громаде работают над решением проблемы водоснабжения, поскольку из-за боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, которая подавала воду в город.

Уже сейчас в Покровской громаде за счет местного бюджета пробурено 75 скважин общего пользования, за счет ОСМД - 250 скважин возле многоэтажек

- сообщил Филашкин.

Также в громаде организован подвоз питьевой воды и установлено 8 установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно.

Также по данным ОВА, в Родинском водоснабжение продолжается.

В ведомстве напомнили гражданам о сложности ситуации и необходимости эвакуации.

Напомним,

УНН сообщал, что в результате российских обстрелов Покровская громада осталась без газоснабжения и водоснабжения. Повреждены объекты газотранспортной системы и остановлена работа модульной фильтровальной станции.

Ранее стало известно, что оккупированный Донецк страдает от критической нехватки воды. Местные коллаборационисты «решили» проблему, и теперь из кранов течет болото, что является следствием действий захватчиков, в частности подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Игорь Тележников

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