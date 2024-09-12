Для забезпечення Покровська водою, на території громади пробурено понад 300 свердловин - ОВА

Покровськ без води, фільтрувальна станція зупинена і наразі відновленню не підлягає. У громаді організовано підвезення питної води, водночас, відповідно до інформації Донецької ОВА, пробурено 75 свердловин загального користування та 250 свердловин біля багатоповерхівок, передає УНН.

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У Покровській громаді працюють над вирішенням проблеми водопостачання, оскільки через бойові дії зупинена робота модульної фільтрувальної станції, яка подавала воду у місто.

Вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурено 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ — 250 свердловин біля багатоповерхівок – повідомив Філашкін.

Також у громаді організовано підвезення питної води і встановлено 8 установок зворотнього осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно.

Крім того, за даними ОВА, в Родинському водопостачання триває.

У відомстві нагадали громадянам про складність ситуації і необхідність евакуації.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що внаслідок російських обстрілів Покровська громада залишилась без газопостачання та водопостачання. Пошкоджено об'єкти газотранспортної системи та зупинено роботу модульної фільтрувальної станції.

Раніше стало відомо, що окупований Донецьк страждає від критичної нестачі води. Місцеві колаборанти "вирішили" проблему, і тепер з кранів тече болото, що є наслідком дій загарбників, зокрема підриву дамби Каховської ГЕС.