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Для фронта прокуратура передала оружие, средства и имущество на сумму более 1,5 млрд грн - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что за семь месяцев 2026 года прокуратура передала Силам обороны средства и имущество на сумму более 1,5 млрд грн. В частности, 820 млн грн составили средства, а 535 млн грн — необходимое имущество.

Для фронта прокуратура передала оружие, средства и имущество на сумму более 1,5 млрд грн - Генпрокурор

Прокуратура в этом году передала на нужды ВСУ и других подразделений Сил обороны денежные средства и имущество на сумму более 1,5 млрд грн, сообщил в среду Генеральный прокурор Руслан Кравченко в социальных сетях, пишет УНН.

Более 1,5 млрд грн: от уголовных производств — на нужды фронта. Спасибо, что жив, — эти слова я всегда говорю нашим защитникам и защитницам. Но наша благодарность заключается не только в словах. Она подкрепляется конкретными действиями и конкретной помощью

— написал Кравченко.

По данным Генпрокурора, "за семь месяцев 2026 года прокуратура передала на нужды ВСУ и других подразделений Сил обороны денежные средства и имущество на сумму более 1,5 млрд грн":

  • 820 млн грн — денежными средствами;
    • 535 млн грн — необходимым имуществом;
      • 116 млн грн — оружием;
        • 85 млн грн — автомобильной и мототехникой;
          • 3,1 млн грн — горюче-смазочными материалами.

            "Это не просто цифры в статистике уголовных производств. Это ресурсы, которые сегодня помогают нашим военным выполнять боевые задачи, обеспечивают мобильность подразделений и закрывают их конкретные потребности", — подчеркнул Кравченко.

            Генпрокурор подчеркнул: "Денежные средства и имущество, арестованные в рамках уголовных производств, а также переданные подозреваемыми и обвиняемыми во исполнение соглашений о признании виновности и добровольно уплаченные во время досудебного расследования и судебного разбирательства с целью учета в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, уже работают на оборону государства".

            "Поддержка ВСУ и других подразделений Сил обороны остается одним из приоритетов прокуратуры. Мы и в дальнейшем будем использовать все предусмотренные законом возможности, чтобы направлять ресурсы туда, где они сегодня нужнее всего, — на защиту Украины. Работаем дальше", — указал Кравченко.

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            Юлия Шрамко

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