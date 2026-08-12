Для фронта прокуратура передала оружие, средства и имущество на сумму более 1,5 млрд грн - Генпрокурор

Прокуратура в этом году передала на нужды ВСУ и других подразделений Сил обороны денежные средства и имущество на сумму более 1,5 млрд грн, сообщил в среду Генеральный прокурор Руслан Кравченко в социальных сетях, пишет УНН.

Более 1,5 млрд грн: от уголовных производств — на нужды фронта. Спасибо, что жив, — эти слова я всегда говорю нашим защитникам и защитницам. Но наша благодарность заключается не только в словах. Она подкрепляется конкретными действиями и конкретной помощью — написал Кравченко.

По данным Генпрокурора, "за семь месяцев 2026 года прокуратура передала на нужды ВСУ и других подразделений Сил обороны денежные средства и имущество на сумму более 1,5 млрд грн":

820 млн грн — денежными средствами;

535 млн грн — необходимым имуществом;

116 млн грн — оружием;

85 млн грн — автомобильной и мототехникой;

3,1 млн грн — горюче-смазочными материалами.

"Это не просто цифры в статистике уголовных производств. Это ресурсы, которые сегодня помогают нашим военным выполнять боевые задачи, обеспечивают мобильность подразделений и закрывают их конкретные потребности", — подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул: "Денежные средства и имущество, арестованные в рамках уголовных производств, а также переданные подозреваемыми и обвиняемыми во исполнение соглашений о признании виновности и добровольно уплаченные во время досудебного расследования и судебного разбирательства с целью учета в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, уже работают на оборону государства".

"Поддержка ВСУ и других подразделений Сил обороны остается одним из приоритетов прокуратуры. Мы и в дальнейшем будем использовать все предусмотренные законом возможности, чтобы направлять ресурсы туда, где они сегодня нужнее всего, — на защиту Украины. Работаем дальше", — указал Кравченко.

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