Прокуратура передала в АРМА арестованную квартиру экс-заместителя минобороны РФ в Одессе

Прокуратура передала в АРМА арестованную квартиру жены экс-заместителя министра обороны рф в Одессе. Имущество пытались незаконно продать за 1,5 млн долларов через посредника. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

"По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры арестовано и передано в управление АРМА имущество, владельцем которого является жена бывшего заместителя министра обороны рф", - говорится в сообщении ОГП.

Как указали в ОГП, арестовали имущество жены члена совета директоров оборонной корпорации и государственного советника при министерстве обороны рф, который активно поддерживает агрессивную политику россии в отношении Украины.

В декабре 2023 года он был внесен в санкционный список за причастность к поддержке войны против Украины. Были заблокированы все его активы на территории Украины, ограничена возможность проведения торговых операций, а также запрещена передача прав на интеллектуальную собственность. Также санкционные меры включали блокирование попытки вывода денежных активов из Украины.

Элитную квартиру на морском побережье Одессы площадью 1012,6 м кв пытались продать через посредника за 1,5 млн долларов США.

Недвижимость, оформленная на жену подсанкционного деятеля, была арестована решением Киевского районного суда Одессы в апреле 2024 года.

Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110-2 УК Украины) осуществляется СУ ГУНП в Одесской области.

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