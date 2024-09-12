Прокуратура передала в АРМА арештовану квартиру ексзаступника міноборони рф в Одесі

Прокуратура передала в АРМА арештовану квартиру дружини ексзаступника міністра оборони рф в Одесі. Майно намагалися незаконно продати за 1,5 млн долларів через посередника. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

"За клопотанням прокурорів Одеської обласної прокуратури арештовано та передано в управління АРМА майно, власником якого є дружина колишнього заступника міністра оборони рф", - йдеться у повідомленні ОГП.

Як вказали в ОГП, арештували майно дружини члена ради директорів оборонної корпорації та державного радника при міністерстві оборони рф, який активно підтримує агресивну політику росії щодо України.

У грудні 2023 року його було внесено до санкційного списку за причетність до підтримки війни проти України. Було заблоковано всі його активи на території України, обмежено можливість проведення торгових операцій, а також заборонено передачу прав на інтелектуальну власність. Також санкційні заходи включали блокування спроби виведення грошових активів з України.

Елітну квартиру на морському узбережжі Одеси площею 1012,6 м кв намагалися продати через посередника за 1,5 млн доларів США.

Нерухомість, оформлена на дружину підсанкційного діяча, була арештована рішенням Київського районного суду Одеси у квітні 2024 року.

Досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України) здійснюється СУ ГУНП в Одеській області.

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