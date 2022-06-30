Для жеста "доброй воли" нужно систематически бить: Подоляк о бегстве оккупантов со Змеиного

Цитата
“Все идет по плану? Вновь как жест "доброй воли" российские войска бегут с о. Змеиный, подтвердили в минобороны рф. То есть для того, чтобы "влюбить" москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Так что меньше слов – больше оружия, и скорее к миру без нацистской буквы Z…", – написал Подоляк.
Все идет по плану? Вновь как жест "доброй воли" русские войска бегут из о. Змеиный, подтвердили в Минобороны России. То есть для того, чтобы "влюбить" Москву в добрую волю, нужно систематически ее избивать. Итак, меньше слов – больше оружия, и скорее к миру без нацистской буквы Z… pic.twitter.com/qpXUjeVQyP
— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) June 30, 2022
Напомним
Сегодня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Позже минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как ВСУ выбивали оккупантов со Змеиного.