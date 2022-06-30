Для жесту "доброї волі" потрібно систематично бити: Подоляк про втечу окупантів зі Зміїного

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"Все йде за планом? Знову як жест "доброї волі" російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в міноборони рф. Тобто для того, щоб "закохати" москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z…", – написав Подоляк.

Все йде за планом? Знову як жест "доброї волі" російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в Міноборони Рф. Тобто для того, щоб "закохати" Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z… pic.twitter.com/qpXUjeVQyP

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