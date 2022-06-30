Для жесту "доброї волі" потрібно систематично бити: Подоляк про втечу окупантів зі Зміїного

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"Все йде за планом? Знову як жест "доброї волі" російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в міноборони рф. Тобто для того, щоб "закохати" москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z…", – написав Подоляк.
Все йде за планом? Знову як жест "доброї волі" російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в Міноборони Рф. Тобто для того, щоб "закохати" Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z… pic.twitter.com/qpXUjeVQyP
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 30, 2022
Нагадаємо
Сьогодні оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.
Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного.