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Для жесту "доброї волі" потрібно систематично бити: Подоляк про втечу окупантів зі Зміїного

Для жесту "доброї волі" потрібно систематично бити: Подоляк про втечу окупантів зі Зміїного

Київ • УНН

 • 86839 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висміяв втечу російських окупантів з острова Зміїного і зазначив, що москву потрібно систематично бити для того, щоб "закохати" у добру волю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.

Цитата

"Все йде за планом? Знову як жест "доброї волі" російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в міноборони рф. Тобто для того, щоб "закохати" москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z…", – написав Подоляк.

Все йде за планом? Знову як жест "доброї волі" російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в Міноборони Рф. Тобто для того, щоб "закохати" Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z… pic.twitter.com/qpXUjeVQyP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 30, 2022

Нагадаємо

Сьогодні оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного.

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