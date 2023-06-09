Для авто украинских беженцев в Германии вводят техосмотр: кто будет проходить, какие еще изменения ожидают автолюбителей

Детали

Сегодня, 9 июня, Министерства транспорта федеральных земель Германии должны согласовать окончательный вариант новых правил по которым автомобили украинцев с временной защитой смогут находиться в стране без регистрации более года, с момента, когда транспортное средство пересекло границу.

Обязательный техосмотр

Отныне украинские авто, которые находятся в Германии более года, будут подлежать обязательному техосмотру. Происходить он будет по упрощенной процедуре.

Машины будут проверять на безопасность для участников дорожного движения и соблюдение норм вредных выбросов в атмосферу. В то же время, транспортные средства не будут проверять на соответствие техническим требованиям, которые действуют в Германии и ЕС.

Это связано с тем, что купленные в Украине авто произведены не для европейского рынка, следовательно получить на них сертификат соответствия является проблематичным.

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Льготный период продлят

Также новыми правилами предусмотрено продление для украинских авто до 1 апреля 2024 года льготного периода без получения немецких номеров через год пребывания в Германии.

Когда начнут действовать новые правила?

После финального согласования правил они отдельно в каждой федеральной земле должны быть приняты и обнародованы. С того момента они и начнут действовать.

В дальнейшем украинцам, чтобы ездить на автомобилях с украинскими номерами без немецкой автогражданки и без уплаты транспортного сбора, надо получить в органах учета авто по месту жительства специальное разрешение. Водитель должен предъявить справку о техосмотре и автогражданку для тех, кто путешествует за границу.

Напомним

С 1 мая Румыния изменила порядок предоставления помощи украинским беженцам.