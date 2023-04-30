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Відзавтра Румунія змінює порядок надання допомоги українським біженцям

Відзавтра Румунія змінює порядок надання допомоги українським біженцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. З 1 травня українці, що перебувають в Румунії, зможуть отримувати щомісячну допомогу від держави максимум чотири місяці поспіль. Тоді як раніше таких часових обмежень було, повідомляє УНН.

Деталі

В квітня було ухвалено постанову, яка "встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року". Мова йде про виплати на харчування та проживання

Також повідомляється, що одноразова допомога буде надаватися "тільки в тому випадку, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів". За словами Чербунару, таким чином стимулюється інтеграція. Так, українці, які працевлаштуються і запишуть своїх дітей до румунських шкіл, отримають 2000 леїв (400 євро) на сім'ю до кінця 2023 року.

Додамо

Влада Румунії заявила, що в країні залишилося близько 110 тисяч українців, з яких 5 тисяч мають роботу.

Українські Національні Новини

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