С завтрашнего дня Румыния меняет порядок предоставления помощи украинским беженцам

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. С 1 мая украинцы, находящиеся в Румынии, смогут получать ежемесячное пособие от государства максимум четыре месяца подряд. Тогда как раньше таких временных ограничений не было, сообщает УНН.

Детали

В апреле было принято постановление, которое "устанавливает возможность предоставления ежемесячной единовременной помощи максимум на четыре месяца подряд, начиная с 1 мая 2023 года". Речь идет о выплатах на питание и проживание

Также сообщается, что единовременное пособие будет предоставляться "только в том случае, если бенефициар предоставит доказательства трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в учебные заведения". По словам Чербунару, таким образом стимулируется интеграция. Так, украинцы, которые трудоустроятся и запишут своих детей в румынские школы, получат 2000 леев (400 евро) на семью до конца 2023 года.

Добавим

Власти Румынии заявили, что в стране осталось около 110 тысяч украинцев, из которых 5 тысяч имеют работу.

Украинские Национальные Новости

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