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Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям

Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям

Київ • УНН

 • 1301001 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Уряд Румунії ухвалив постанову, яка забезпечує «стійкі межі» для підтримки українських біженців. Про це повідомив спікер уряду країни Дан Чербунару, передає УНН з посиланням на Digi24.

Деталі

За словами Чербунару, ухвалена в середу постанова «встановлює можливість надання щомісячної одноразової виплати протягом щонайбільше чотирьох місяців поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії для родин і самотніх людей».

Зазначається, що в разі забезпечення житлом, встановленим повітовими радами, «фіксовані суми на харчування та проживання виплачуватимуться підрозділом, який надає житло».

Чербунару додав, що за майбутнім рішенням уряду одноразова виплата буде надана «тільки в тому випадку і в тій мірі, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до освітніх установ».

За його словами, таким чином стимулюється інтеграція. Він пояснив, що в Румунії залишилося близько 110 тисяч українців, з яких 5 тисяч мають роботу в країні.

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