Румыния ограничит выплаты пособий украинским беженцам

Детали

По словам Чербунару, принятый в среду постановления «устанавливает возможность предоставления ежемесячной единовременной выплаты в течение максимум четырех месяцев подряд, начиная с 1 мая 2023 года, для покрытия расходов на питание и проживание на территории Румынии для семей и одиноких людей».

Отмечается, что в случае обеспечения жильем, установленным уезднымс советами, «фиксированные суммы на питание и проживание будут выплачиваться подразделением, которое предоставляет жилье».

Чербунару добавил, что по будущему решению правительства единовременная выплата будет предоставлена «только в том случае и в той мере, если бенефициар предоставит доказательства трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в образовательные учреждения».

По его словам, таким образом стимулируется интеграция. Он пояснил, что в Румынии осталось около 110 тысяч украинцев, из которых 5 тысяч имеют работу в стране.

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