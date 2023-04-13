Румыния ограничит выплаты пособий украинским беженцам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Правительство Румынии приняло постановление, которое обеспечивает «устойчивые рамки» для поддержки украинских беженцев. Об этом сообщил спикер правительства страны Дан Чербунару, передает УНН со ссылкой на Digi24.
Детали
По словам Чербунару, принятый в среду постановления «устанавливает возможность предоставления ежемесячной единовременной выплаты в течение максимум четырех месяцев подряд, начиная с 1 мая 2023 года, для покрытия расходов на питание и проживание на территории Румынии для семей и одиноких людей».
Отмечается, что в случае обеспечения жильем, установленным уезднымс советами, «фиксированные суммы на питание и проживание будут выплачиваться подразделением, которое предоставляет жилье».
Чербунару добавил, что по будущему решению правительства единовременная выплата будет предоставлена «только в том случае и в той мере, если бенефициар предоставит доказательства трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в образовательные учреждения».
По его словам, таким образом стимулируется интеграция. Он пояснил, что в Румынии осталось около 110 тысяч украинцев, из которых 5 тысяч имеют работу в стране.
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