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Кіпр планує виселити із готелів 3000 українських біженців: причина

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Три тисячі українських біженців, які проживають у кіпрських готелях, повинні виселитись з них до 31 травня у зв'язку із завершенням строку проживання, передбаченого державною програмою підтримки вимушених переселенців. Про це повідомляє АlphaNews, пише УНН.

Деталі

Три тисячі українських біженців, які зараз розміщені у 21 готелі по всьому Кіпру, повинні виселитись з них до 31 травня 2023 року. Це передбачено політичним рішенням, прийнятим у лютому минулого року. Водночас українські переселенці, які прибули на острів після 1 березня 2023 року, можуть безкоштовно проживати в готелях до шести місяців.

Як альтернативу, людям пропонується звернутися до місцевих соціальних служб, щоб подати заяву на отримання субсидії на оренду житла, та служб зайнятості, щоб отримати роботу.

За інформацією AlphaNews, відповідні органи вже реалізують план із пошуку роботи для працездатних українців. Заступник міністра туризму запланував зустріч з роботодавцями туристичної галузі щодо вакансій для вимушених переселенців.

Готелі, які продовжуватимуть приймати біженців з України після 1 червня, відбиратимуть через тендер.

Доповнення

Порівняно з населенням кожної держави-члена ЄС найвищі показники співвідношення громадян України, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб у лютому було зафіксовано на Кіпрі (1,1) та в Чехії (0,9).

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