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Кипр планирует выселить из отелей 3000 украинских беженцев: причина

Киев • УНН

 • 1052694 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Три тысячи украинских беженцев, проживающих в кипрских отелях, должны выселиться из них до 31 мая в связи с завершением срока проживания, предусмотренного государственной программой поддержки вынужденных переселенцев. Об этом сообщает АlphaNews, пишет УНН.

Детали

Три тысячи украинских беженцев, которые сейчас размещены в 21 отеле по всему Кипру, должны выселиться из них до 31 мая 2023 года. Это предусмотрено политическим решением, принятым в феврале прошлого года. В то же время украинские переселенцы, прибывшие на остров после 1 марта 2023 года, могут бесплатно проживать в отелях до шести месяцев.

В качестве альтернативы, людям предлагается обратиться в местные социальные службы, чтобы подать заявление на получение субсидии на аренду жилья, и службы занятости, чтобы получить работу.

По информации AlphaNews, соответствующие органы уже реализуют план по поиску работы для трудоспособных украинцев. Заместитель министра туризма запланировал встречу с работодателями туристической отрасли относительно вакансий для вынужденных переселенцев.

Отели, которые будут продолжать принимать беженцев из Украины после 1 июня, будут отбирать через тендер.

Дополнение

По сравнению с населением каждого государства-члена ЕС самые высокие показатели соотношения граждан Украины, получивших временную защиту, на тысячу человек в феврале было зафиксировано на Кипре (1,1) и в Чехии (0,9).

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