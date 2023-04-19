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Німеччина, Польща та Чехія продовжують приймати найбільшу кількість нових українських біженців

Київ • УНН

 • 865251 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Останні дані, надані Європейським бюро статистики, Євростат показали, що у лютому цього року Німеччина надала українським біженцям 25 125 статусів тимчасового захисту, ставши країною, яка надала найбільшу кількість тимчасового захисту на сьогодні, передає УНН.

Деталі

Ті ж дані також показують, що друге місце посіла Польща з 24 905 статусами тимчасового захисту, за нею йдуть Чехія з 9 775 та Румунія з 7 920.

Згідно зі звітом Євростату, порівняно з січнем 2023 року кількість рішень щодо надання тимчасового захисту українцям у лютому скоротилася у 19 із 26 членів ЄС.

Найбільше зниження у лютому спостерігалось у Польщі на -3540. Далі йде Німеччина з -3080, Чехія -2630 та Румунія з - 1035.

З іншого боку, найбільше зростання було зафіксовано в Ірландії та Фінляндії з +540 і +520 відповідно.

Станом на 28 лютого найбільша кількість українських отримувачів тимчасового захисту була зареєстрована у Німеччині – 1 000 530 осіб та Польщі – 989 080 осіб.

Крім того, порівняно з населенням кожної держави-члена ЄС найвищі показники співвідношення громадян України, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб у лютому було зафіксовано на Кіпрі (1,1) та в Чехії (0,9).

За той же період серед європейських країн, які надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українським дітям віком до 18 років, знову опинилася Німеччина, де загалом 7 725 осіб представляють 31 відсоток українців, яким було надано захист у цій країні, за нею слідує Польща (6070, 24%), Румунія (2590, 33%) та Чеська Республіка (2550, 26%).

Крім того, дані Євростату також показали, що у січні цього року на першому місці за наданням тимчасового захисту українцям була Польща із загальною кількістю 28 445 статусів захисту. Німеччина посідає друге місце після Польщі з 28 205 статусами захисту, за нею йдуть Румунія з 8 955 та Іспанія з 4 250 статусами.

Порівняно з груднем 2022 року кількість статусів тимчасового захисту, наданих у січні 2023 року, скоротилася до 21 із 25 членів ЄС.

Щодо зниження в січні, то найбільше спостерігалося в Польщі (-3415 порівняно з груднем минулого року), за нею йдуть Румунія (-2305), Італія та Ірландія (-2000), а найбільше зростання було зафіксовано в Німеччині (+ 3095).

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