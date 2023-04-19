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Германия, Польша и Чехия продолжают принимать наибольшее количество новых украинских беженцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Последние данные, предоставленные Европейским бюро статистики, Евростат показали, что в феврале этого года Германия предоставила украинским беженцам 25 125 статусов временной защиты, став страной, которая предоставила наибольшее количество временной защиты на сегодня, передает УНН.

Детали

Те же данные также показывают, что второе место заняла Польша с 24 905 статусами временной защиты, за ней следуют Чехия из 9 775 и Румыния из 7 920.

Согласно отчету Евростата, по сравнению с январем 2023 года количество решений по предоставлению временной защиты украинцам в феврале сократилось у 19 из 26 членов ЕС.

Наибольшее снижение в феврале наблюдалось в Польше на -3540. Далее следует Германия с -3080, Чехия -2630 и Румыния с -1035.

С другой стороны, самый большой рост был зафиксирован в Ирландии и Финляндии с +540 и +520 соответственно.

По состоянию на 28 февраля наибольшее количество украинских получателей временной защиты было зарегистрировано в Германии – 1 000 530 человек и Польше – 989 080 человек.

Кроме того, по сравнению с населением каждого государства-члена ЕС самые высокие показатели соотношения граждан Украины, получивших временную защиту, на тысячу человек в феврале были зафиксированы на Кипре (1,1) и в Чехии (0,9).

За тот же период среди европейских стран, предоставивших наибольшее количество статусов временной защиты украинским детям в возрасте до 18 лет, снова оказалась Германия, где всего 7 725 человек представляют 31 процент украинцев, которым была предоставлена защита в этой стране, за ней следует Польша (6070, 24%), Румыния (2590, 33%) и Чешская Республика (2550, 26%).

Кроме того, данные Евростата также показали, что в январе этого года на первом месте по предоставлению временной защиты украинцам была Польша с общим количеством 28 445 статусов защиты. Германия занимает второе место после Польши с 28 205 статусами защиты, за ней следуют Румыния с 8955 и Испания с 4250 статусами.

По сравнению с декабрем 2022 количество статусов временной защиты, предоставленных в январе 2023 года, сократилось до 21 из 25 членов ЕС.

Что касается снижения в январе, то больше всего наблюдалось в Польше (-3415 по сравнению с декабрем прошлого года), за ней следуют Румыния (-2305), Италия и Ирландия (-2000), а наибольший рост был зафиксирован в Германии (+3095).

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