Германия, Польша и Чехия продолжают принимать наибольшее количество новых украинских беженцев

Детали

Те же данные также показывают, что второе место заняла Польша с 24 905 статусами временной защиты, за ней следуют Чехия из 9 775 и Румыния из 7 920.

Согласно отчету Евростата, по сравнению с январем 2023 года количество решений по предоставлению временной защиты украинцам в феврале сократилось у 19 из 26 членов ЕС.

Наибольшее снижение в феврале наблюдалось в Польше на -3540. Далее следует Германия с -3080, Чехия -2630 и Румыния с -1035.

С другой стороны, самый большой рост был зафиксирован в Ирландии и Финляндии с +540 и +520 соответственно.

По состоянию на 28 февраля наибольшее количество украинских получателей временной защиты было зарегистрировано в Германии – 1 000 530 человек и Польше – 989 080 человек.

Кроме того, по сравнению с населением каждого государства-члена ЕС самые высокие показатели соотношения граждан Украины, получивших временную защиту, на тысячу человек в феврале были зафиксированы на Кипре (1,1) и в Чехии (0,9).

За тот же период среди европейских стран, предоставивших наибольшее количество статусов временной защиты украинским детям в возрасте до 18 лет, снова оказалась Германия, где всего 7 725 человек представляют 31 процент украинцев, которым была предоставлена защита в этой стране, за ней следует Польша (6070, 24%), Румыния (2590, 33%) и Чешская Республика (2550, 26%).

Кроме того, данные Евростата также показали, что в январе этого года на первом месте по предоставлению временной защиты украинцам была Польша с общим количеством 28 445 статусов защиты. Германия занимает второе место после Польши с 28 205 статусами защиты, за ней следуют Румыния с 8955 и Испания с 4250 статусами.

По сравнению с декабрем 2022 количество статусов временной защиты, предоставленных в январе 2023 года, сократилось до 21 из 25 членов ЕС.

Что касается снижения в январе, то больше всего наблюдалось в Польше (-3415 по сравнению с декабрем прошлого года), за ней следуют Румыния (-2305), Италия и Ирландия (-2000), а наибольший рост был зафиксирован в Германии (+3095).