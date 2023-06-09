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Для авто українських біженців у Німеччині запроваджують техогляд: хто проходитиме, які ще зміни очікують на автолюбителів

Київ • УНН

 • 959970 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Автомобілі українських біженців, які перебувають у Німеччині більше року, підлягатимуть обов’язковому техогляду. Відбуватиметься він за спрощеною процедурою, повідомляє УНН з посиланням на DW.

Для авто українських біженців у Німеччині запроваджують техогляд: хто проходитиме, які ще зміни очікують на автолюбителів

Деталі

Сьогодні, 9 червня, Міністерства транспорту федеральних земель Німеччини мають погодити остаточний варіант нових правил за якими автомобілі українців із тимчасовим захистом зможуть перебувати у країні без реєстрації понад рік, з моменту, коли транспортний засіб перетнув кордон.

Обов’язковий техогляд

Відтепер українські авто які перебувають у Німеччині більше року, підлягатимуть обов’язковому техогляду. Відбуватиметься він за спрощеною процедурою.

Машини перевірятимуть на безпечність для учасників дорожнього руху та дотримання норм шкідливих викидів в атмосферу. Водночас, транспортні засоби не перевірятимуть на відповідність технічним вимогам, які діють у Німеччині і ЄС.

Це пов’язано із тим, що куплені в Україні авто вироблені не для європейського ринку, отже отримати на них сертифікат відповідності є проблематичним.

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Пільговий період продовжать

Також новими правилами передбачено продовження для українських авто до 1 квітня 2024 року пільгового періоду без отримання німецьких номерів через рік перебування у Німеччині.

Коли почнуть діяти нові правила?

Після фінального погодження правил вони окремо у кожній федеральній землі мають бути ухвалені та оприлюднені. З того моменту вони і почнуть діяти.

Надалі українцям, щоб їздити на автомобілях з українськими номерами без німецької автоцивілки і без сплати транспортного збору, треба отримати в органах обліку авто за місцем проживання спеціальний дозвіл. Водій має пред’явити довідку про техогляд та автоцивілку для тих, хто подорожує за кордон.

Нагадаємо

З 1 травня Румунія змінила порядок надання допомоги українським біженцям.

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