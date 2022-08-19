Для 5 класса напечатают учебники по математике и украинскому языку – МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Учебники для 5 класса по математике и украинскому языку с общим тиражом более 1 млн 300 тысяч экземпляров будут напечатаны. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона, передает УНН.
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«В стране идет война, было несколько секвестров бюджета, в том числе к сожалению под секвестирование попали средства на обеспечение учебниками. Но на сегодняшний день команда Министерства вместе с партнерами и донорами прилагает максимум усилий для поиска средств и других источников по финансированию и изготовлению учебников. Нас очень сильно поддерживает совет Европы, детский фонд ЮНИСЕФ при ООН. И уже есть договоренность о печати учебников для пятого класса по математике и украинскому языку с общим тиражом более 1 млн 300 тысяч экземпляров», - рассказал Шкарлет.
Детали
По его словам, другие учебники будут доступны в электронном виде на сайте Министерства и Института модернизации содержания образования.
Кроме того, министр рассказал, что издательства, что печатают учебники, планируют перечислять часть прибыли от печати в фонд United24.
«Будем надеяться, что нам удастся собрать и на другие учебники», - добавил министр.
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине местные власти должны до сентября завершить подготовку школ для обеспечения офлайн-обучения, в частности оборудовать бомбоубежища.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет представил четыре модели обучения в заведениях общего среднего образования в условиях полномасштабной войны, которую начала россия в Украине.