Для 5 класу надрукують підручники з математики і української мови – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Підручники для 5 класу з математики і української мови з загальним накладом понад 1 млн 300 тисяч примірників будуть надруковані. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«В країні іде війна, було декілька секвестрів бюджету, в тому числі на жаль під секвестрування попали кошти на забезпечення підручниками. Але на сьогодні команда Міністерства разом з партнерами і донорами докладає максимум зусиль для пошуку коштів і інших джерел щодо фінансування і виготовлення підручників. Нас дуже сильно підтримує рада Європи, дитячий фонд ЮНІСЕФ при ООН. І вже є домовленість про друк підручників для п'ятого класу з математики і української мови з загальним накладом понад 1 млн 300 тисяч примірників», - розповів Шкарлет.
Деталі
За його словами, інші підручники будуть доступні в електронному вигляді на сайті Міністерства та Інституту модернізації змісту освіти.
Окрім того, міністр розповів, що видавництва, які друкують підручники, планують перераховувати частину прибутку від друку в фонд United24.
«Будемо сподіватись що нам вдасться зібрати і на інші підручники», - додав міністр.
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні місцева влада повинна до вересня завершити підготовку шкіл для забезпечення офлайн-навчання, зокрема обладнати бомбосховища.
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет презентував чотири моделі навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах повномасштабної війни, яку розпочала росія в Україні.