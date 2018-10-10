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Диетолог назвал противников запрета продавать вредные снэки детям

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Чипсы, сухарики, орешки с ароматизаторами и другими добавками имеют негативное влияние на организм человека: от проблем с пищеварительной системой до более серьезных проблем со здоровьем в случае регулярного употребления снэков. Нужно подымать вопрос об ограничении доступа детей к такой продукции, однако производители снэков однозначно воспротивятся подобным инициативам. Об этом в комментарии УНН рассказал врач-фитотерапевт, диетолог Борис Скачко.

По словам эксперта, частое употребление чипсов может спровоцировать развитие онкологии.

“Если мы берем чипсы, то это картофельный крахмал, жаренный в масле непонятно когда. Да, у них есть определенный строк годности по стандартам, но растительное масло в момент нагревания начинает портиться и фактически испытывается уровень здоровья человека и его иммунитет в отношении онкологии”, — пояснил врач.

Если же взять сухарики, в которые добавляют ароматизаторы и другую “химию”, то их лучше вообще не есть. Такие продукты не просто вредны, но и провоцируют ожирение, пояснил Скачко.

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Кроме того, по словам диетолога, орешки для организма человека тоже не всегда полезны.

“Если брать орешки, то, как правило, это экзотика. Потому что те орехи, которые мы генетически нормально перевариваем — греческий, лесной, — их продают гораздо реже. Все остальные — начиная от банального арахиса, — они хорошие, но наша пищеварительная система может их не переварить. Это может спровоцировать вздутие живота, особенно у детей, и вместо пользы принести только вред. Вздутие живота, в свою очередь, резко увеличивает кардиологический риск, потому что утрудняется движение диафрагмы, и кровь из брюшной полости не попадает к сердцу”, — пояснил врач, добавив, что особенно снэки противопоказаны гипертоникам.

Диетолог считает, что вопрос ограничения продажи снеков детям, которые, к примеру, не достигли хотя бы 16 лет, достаточно актуален. Но снэковый бизнес в ответ на такую инициативу молчать не будет.

“Он (бизнес, — ред.) выступит против”, — сказал Скачко, отметив, что среди украинской молодежи сегодня важно популяризировать здоровый образ жизни.

Как писал УНН, ВОЗ заявила об опасности употребления снэков и выпечки.

Также напомним, что одного из производителей снэков в Украине АМКУ оштрафовал за неправдивую информацию на этикетках. ООО “Снэк Экспорт” утверждало, что в их сухариках содержатся сыры и соусы, однако это не так. За такое неконкурентное поведение на рынке и обман покупателя компания заплатила 68 тыс. грн штрафа. Примечательно, что указанная фирма принадлежит отцу украинского нардепа Сергея Рыбалки — Виктору Рыбалке.

Украинские Национальные Новости

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