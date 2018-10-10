Дієтолог назвав противників заборони продавати шкідливі снеки дітям

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53549 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 99843 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 138256 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115030 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 107407 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113106 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137797 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75041 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83520 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176111 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 24323 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33374 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26100 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 24772 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 31124 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 138253 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137794 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176111 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515196 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594831 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4706 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 24772 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26100 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33374 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58756 перегляди
Актуальне
Дієтолог назвав противників заборони продавати шкідливі снеки дітям

Дієтолог назвав противників заборони продавати шкідливі снеки дітям

Київ • УНН

 • 17749 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Чіпси, сухарики, горішки з ароматизаторами та іншими добавками мають негативний вплив на організм людини: від проблем з травною системою до більш серйозних проблем зі здоров'ям у разі регулярного вживання снеків. Потрібно піднімати питання про обмеження доступу дітей до такої продукції, однак виробники снеків однозначно будуть проти подібних ініціатив. Про це в коментарі УНН розповів лікар-фітотерапевт, дієтолог Борис Скачко.

За словами експерта, часте вживання чіпсів може спровокувати розвиток онкології.

"Якщо ми беремо чіпси, то це картопляний крохмаль, смажений в олії незрозуміло коли. Так, у них є певний строк придатності за стандартами, але рослинна олія в момент нагрівання починає псуватися і фактично випробовується рівень здоров'я людини і її імунітет щодо онкології", - пояснив лікар.

Якщо ж взяти сухарики, в які додають ароматизатори та іншу "хімію", то їх краще взагалі не їсти. Такі продукти не просто шкідливі, а й провокують ожиріння, пояснив Скачко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ВР заговорили про заборону продавати снеки дітям до 16 років

Крім того, за словами дієтолога, горішки для організму людини теж не завжди корисні.

"Якщо брати горішки, то, як правило, це екзотика. Тому що ті горіхи, які ми генетично нормально переварюємо - грецький, лісовий - їх продають набагато рідше. Усі інші - починаючи від банального арахісу - вони хороші, але наша травна система може їх не переварити. Це може спровокувати здуття живота, особливо у дітей, і замість користі принести тільки шкоду. Здуття живота, в свою чергу, різко збільшує кардіологічний ризик, тому що ускладнює рух діафрагми, і кров з черевної порожнини не потрапляє до серця", - пояснив лікар, додавши, що особливо снеки протипоказані гіпертонікам.

Дієтолог вважає, що питання обмеження продажу снеків дітям, які, наприклад, не досягли хоча б 16 років, є досить актуальним. Але снековий бізнес у відповідь на таку ініціативу мовчати не буде.

"Він (бізнес - ред.) виступить проти", - сказав Скачко, зазначивши, що серед української молоді сьогодні важливо популяризувати здоровий спосіб життя.

Як писав УНН, ВООЗ заявила про небезпеку вживання снеків і випічки.

Також нагадаємо, що одного з виробників снеків в Україні АМКУ оштрафував за неправдиву інформацію на етикетках. ТОВ "Снек Експорт" стверджувало, що в їхніх сухариках містяться сири і соуси, проте це не так. За таку неконкурентну поведінку на ринку і обман покупця компанія заплатила 68 тис. грн штрафу. Примітно, що зазначена фірма належить батькові українського нардепа Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,444.40
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.40
Ethereum
$2,077.15