Дієтолог назвав противників заборони продавати шкідливі снеки дітям

За словами експерта, часте вживання чіпсів може спровокувати розвиток онкології.

"Якщо ми беремо чіпси, то це картопляний крохмаль, смажений в олії незрозуміло коли. Так, у них є певний строк придатності за стандартами, але рослинна олія в момент нагрівання починає псуватися і фактично випробовується рівень здоров'я людини і її імунітет щодо онкології", - пояснив лікар.

Якщо ж взяти сухарики, в які додають ароматизатори та іншу "хімію", то їх краще взагалі не їсти. Такі продукти не просто шкідливі, а й провокують ожиріння, пояснив Скачко.

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Крім того, за словами дієтолога, горішки для організму людини теж не завжди корисні.

"Якщо брати горішки, то, як правило, це екзотика. Тому що ті горіхи, які ми генетично нормально переварюємо - грецький, лісовий - їх продають набагато рідше. Усі інші - починаючи від банального арахісу - вони хороші, але наша травна система може їх не переварити. Це може спровокувати здуття живота, особливо у дітей, і замість користі принести тільки шкоду. Здуття живота, в свою чергу, різко збільшує кардіологічний ризик, тому що ускладнює рух діафрагми, і кров з черевної порожнини не потрапляє до серця", - пояснив лікар, додавши, що особливо снеки протипоказані гіпертонікам.

Дієтолог вважає, що питання обмеження продажу снеків дітям, які, наприклад, не досягли хоча б 16 років, є досить актуальним. Але снековий бізнес у відповідь на таку ініціативу мовчати не буде.

"Він (бізнес - ред.) виступить проти", - сказав Скачко, зазначивши, що серед української молоді сьогодні важливо популяризувати здоровий спосіб життя.

Як писав УНН, ВООЗ заявила про небезпеку вживання снеків і випічки.

Також нагадаємо, що одного з виробників снеків в Україні АМКУ оштрафував за неправдиву інформацію на етикетках. ТОВ "Снек Експорт" стверджувало, що в їхніх сухариках містяться сири і соуси, проте це не так. За таку неконкурентну поведінку на ринку і обман покупця компанія заплатила 68 тис. грн штрафу. Примітно, що зазначена фірма належить батькові українського нардепа Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.