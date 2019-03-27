Диетолог назвала преступлением продажу снэков детям

По ее словам, снэки (а это все возможные жаренные и соленые орешки, сухарики, чипсы) провоцируют у детей множество болезней, в частности, и диабет второго типа.

“Сухарики, чипсы, или орехи, обработанные не важно чем, соленые и жареные, — все это представляет собой продукт, который содержит большое количество некачественного жира, соли, и очень даже вероятно — большое количество химических веществ. Речь об ароматизаторах, стабилизаторах, которые позволяют снэкам долго хранится.

Все эти продукты к употреблению детям я бы запретила полностью, так как кроме вреда, они ничего хорошего детскому организму не несут.

Они прямо разрушают поджелудочную железу, особенно в детском организме. Они несут огромное количество калорий, пустых, которые не превращаются в энергию, а превращаются в подкожный жир и способствуют росту сахара в крови. Как следствие, возникает сахарный диабет. И сейчас это подтверждено — дети, к сожалению, стали болеть сахарным диабетом 2-го типа, то есть — “болезнью пожилых людей”, — пояснила Бойченко.

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Диетолог уверена, что любая еда должна приносить в организм полезные вещества. И для этого, родители обязаны пояснять ребенку азы правильного питания, показывать своим примером, что и почему нельзя кушать.

“У детей просто есть, так называемый, социальный инстинкт — они готовы следовать за группой, и если кто-то на улице или в школе что-то употребляет — им тоже хочется. Но при этом, я считаю, что таких продуктов, как снеки, в школьных буфетах вообще не должно быть. Провоцировать ребенка на покупку такого не стоит. Это преступление”, — подчеркнула диетолог.

Бойченко также добавила, что снеки и любые другие некачественные продукты “нужно полностью убирать из поля зрения ребенка”.

Как сообщал УНН, в снэковой продукции содержится вредный для организма человека акриламид. Врачи категорически не рекомендуют употреблять сухарики и чипсы детям, людям в возрасте, а также беременным.

С целью ограничить употребления снэков населением, в РФ решили ввести налог на такие продукты.

В Украине же политики заявили о том, что продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста, вообще нужно запретить на законодательном уровне.

Параллельно, согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снэков, несмотря на все предостережения медиков.

Напомним, что снэковый бизнес членов семьи народного депутата Сергея Рыбалки расследует СБУ. Правоохранители установили факт торговли снэками ООО “Снэк Экпорт” (принадлежит отцу нардепа Виктору Рыбалке) на оккупированных территориях и вменяют менеджерам компании пособничество в финансировании терроризма.

Сам Рыбалка-политик от бизнеса открещивается, убеждая, что став депутатом им больше не занимается. Хотя на сайте ВРУ указано, что на момент избрания он все еще оставался советником генерального директора ООО “Снэк Экпорт” по юридическим вопросам.