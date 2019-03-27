Диетолог назвала преступлением продажу снэков детям

$41.320.07
47.030.11
ukru
Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив
06:47 • 1472 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 5550 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 41448 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 92070 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 137600 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 128278 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71192 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 76035 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188828 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150813 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 5702 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 11091 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 15006 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 13728 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 18104 просмотра
публикации

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 1460 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 137597 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 128277 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 95473 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 106823 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12159 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14477 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16909 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19782 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21405 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Диетолог назвала преступлением продажу снэков детям

Киев • УНН

 • 20802 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Прививать принципы правильного питания своим детям должны родители. При этом, оградить младшее поколение от повальной рекламы и доступности, даже в школах, вредных для здоровья снэков, сегодня сложно. Но все равно, нужно стремиться к тому, чтобы подобные продукты не попадали в поле зрения детей. Такое мнение в комментарии УНН высказала диетолог Лариса Бойченко.

Диетолог назвала преступлением продажу снэков детям

По ее словам, снэки (а это все возможные жаренные и соленые орешки, сухарики, чипсы) провоцируют у детей множество болезней, в частности, и диабет второго типа.

“Сухарики, чипсы, или орехи, обработанные не важно чем, соленые и жареные, — все это представляет собой продукт, который содержит большое количество некачественного жира, соли, и очень даже вероятно — большое количество химических веществ. Речь об ароматизаторах, стабилизаторах, которые позволяют снэкам долго хранится.

Все эти продукты к употреблению детям я бы запретила полностью, так как кроме вреда, они ничего хорошего детскому организму не несут.

Они прямо разрушают поджелудочную железу, особенно в детском организме. Они несут огромное количество калорий, пустых, которые не превращаются в энергию, а превращаются в подкожный жир и способствуют росту сахара в крови. Как следствие, возникает сахарный диабет. И сейчас это подтверждено — дети, к сожалению, стали болеть сахарным диабетом 2-го типа, то есть — “болезнью пожилых людей”, — пояснила Бойченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От употребления снеков ослепли, облысели и умерли подопытные мыши 

Диетолог уверена, что любая еда должна приносить в организм полезные вещества. И для этого, родители обязаны пояснять ребенку азы правильного питания, показывать своим примером, что и почему нельзя кушать.

“У детей просто есть, так называемый, социальный инстинкт — они готовы следовать за группой, и если кто-то на улице или в школе что-то употребляет — им тоже хочется. Но при этом, я считаю, что таких продуктов, как снеки, в школьных буфетах вообще не должно быть. Провоцировать ребенка на покупку такого не стоит. Это преступление”, — подчеркнула диетолог.

Бойченко также добавила, что снеки и любые другие некачественные продукты “нужно полностью убирать из поля зрения ребенка”.

Как сообщал УНН, в снэковой продукции содержится вредный для организма человека акриламид. Врачи категорически не рекомендуют употреблять сухарики и чипсы детям, людям в возрасте, а также беременным. 

С целью ограничить употребления снэков населением, в РФ решили ввести налог на такие продукты.

В Украине же политики заявили о том, что продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста, вообще нужно запретить на законодательном уровне. 

Параллельно, согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снэков, несмотря на все предостережения медиков.

Напомним, что снэковый бизнес членов семьи народного депутата Сергея Рыбалки расследует СБУ. Правоохранители установили факт торговли снэками ООО “Снэк Экпорт” (принадлежит отцу нардепа Виктору Рыбалке) на оккупированных территориях и вменяют менеджерам компании пособничество в финансировании терроризма. 

Сам Рыбалка-политик от бизнеса открещивается, убеждая, что став депутатом им больше не занимается. Хотя на сайте ВРУ указано, что на момент избрания он все еще оставался советником генерального директора ООО “Снэк Экпорт” по юридическим вопросам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74