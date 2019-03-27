Дієтолог назвала злочином продаж снеків дітям

За її словами, снеки (а це всі можливі смажені і солоні горішки, сухарики, чіпси) провокують у дітей безліч хвороб, зокрема, і діабет другого типу.

"Сухарики, чіпси, або горіхи, оброблені не важливо чим, солоні і смажені, - все це є продукт, який містить велику кількість неякісного жиру, солі, і дуже навіть ймовірно - велика кількість хімічних речовин. Мова про ароматизаторах, стабілізаторах, які дозволяють снеки довго зберігатися.

Всі ці продукти до вживання дітям я б заборонила повністю, так як крім шкоди, вони нічого хорошого дитячому організму не несуть.

Вони руйнують підшлункову залозу, особливо в дитячому організмі. Вони несуть величезну кількість калорій, порожніх, що не перетворюються в енергію, а перетворюються в підшкірний жир і сприяють зростанню цукру в крові. Як наслідок, виникає цукровий діабет. І зараз це підтверджено - діти, на жаль, стали хворіти на цукровий діабет 2-го типу, тобто - "хворобою літніх людей", - пояснила Бойченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Від вживання снеків осліпли, облисіли та померли піддослідні миші

Дієтолог впевнена, що будь-яка їжа повинна приносити в організм корисні речовини. І для цього, батьки зобов'язані пояснювати дитині ази правильного харчування, показувати своїм прикладом, що і чому не можна їсти.

"У дітей просто є, так званий, соціальний інстинкт - вони готові слідувати за групою, і якщо хтось на вулиці або в школі щось вживає - їм теж хочеться. Але при цьому, я вважаю, що таких продуктів, як снеки, в шкільних буфетах взагалі не повинно бути. Провокувати дитину на покупку такого не варто. Це злочин", - підкреслила дієтолог.

Бойченко також додала, що снеки і будь-які інші неякісні продукти "потрібно повністю прибирати з поля зору дитини".

Як повідомляв УНН, в снекової продукції міститься шкідливий для організму людини акриламід. Лікарі категорично не рекомендують вживати сухарики і чіпси дітям, людям у віці, а також вагітним.

З метою обмежити вживання снеків населенням, в РФ вирішили ввести податок на такі продукти.

В Україні ж політики заявили про те, що продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку, взагалі потрібно заборонити на законодавчому рівні.

Паралельно, згідно з дослідженням ритейл-аудиту Nielsen, українці збільшують споживання снеків, незважаючи на всі застереження медиків.

Нагадаємо, що снековий бізнес членів сім'ї народного депутата Сергія Рибалки розслідує СБУ. Правоохоронці встановили факт торгівлі снеків ТОВ "Снек екпорту" (належить батькові нардепа Віктора Рибалці) на окупованих територіях і ставлять менеджерам компанії пособництво у фінансуванні тероризму.

Сам Рибалка-політик від бізнесу відхрещується, переконуючи, що ставши депутатом цим більше не займається. Хоча на сайті ВРУ зазначено, що на момент обрання він все ще залишався радником генерального директора ТОВ "Снек екпорту" з юридичних питань.