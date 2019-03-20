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В СБУ пока отказались детализировать подозрения в госизмене в отношении депутата Рыбалки

Киев • УНН

 • 10955 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Служба безопасности Украины засекретила детали уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены народным депутатом Украины Сергеем Рыбалкой, передает УНН.

В СБУ пока отказались детализировать подозрения в госизмене в отношении депутата Рыбалки

В ответ на информационный запрос редакции, в СБУ сообщили, что досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209 ККУ продолжается.

И добавили, что “данные касательно осуществления досудебного расследования в настоящее время не могут быть разглашены”.

Уточним, что санкция ч. 1 ст. 110-2 УК Украины (Финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Санкция ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

А санкция ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, в начале февраля ряд СМИ сообщили о наличии уголовного производства в отношении нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки.

Издание “Захид.нет” отмечало, что дело было открыто 18 января текущего года.

Кроме того сообщалось, что 17 января 2019 года относительно Рыбалки якобы возбудили еще два уголовных производства: по подозрению в торговле с оккупированными территориями (“ДНР” и “ЛНР”), а также по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем в 2017 году (ст. 110-2 и ст. 209 Уголовного кодекса).

7 февраля 2019 года Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что радикала Рыбалку подозревают в госизмене.

Соответствующее уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований детективами НАБУ.

Позже стало известно, что подследственность в уголовном производстве была определена за следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований.

А в начале марта производство передали следователям Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали о фактах продажи продукции снэковых семейных компаний Рыбалки на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Сам депутат Рыбалка информацию о работе компаний его семьи на полуострове и оккупированных частях Донецкой и Луганской областей опровергал. Вместе с тем, он так и не смог пояснить, как все же журналистам удавалось купить снэки производства S.Group в магазинах Крыма и Донецка.

 

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