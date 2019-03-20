У СБУ поки відмовилися деталізувати підозри у держзраді щодо депутата Рибалки

У відповідь на інформаційний запит редакції, в СБУ повідомили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209 ККУ триває.

І додали, що "дані щодо здійснення досудового розслідування в даний час не можуть бути розголошені".

Уточнимо, що санкція ч. 1 ст. 110-2 КК України (Фінансування дій, скоєних з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Санкція ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

А санкція ч.1 ст.111 КК України (Державна зрада) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, на початку лютого низка ЗМІ повідомила про наявність кримінального провадження щодо нардепа від РПЛ Сергія Рибалки.

Видання "Захід.нет" відзначало, що справа була відкрита 18 січня поточного року.

Крім того повідомлялося, що 17 січня 2019 року щодо Рибалки нібито порушили ще два кримінальні провадження: за підозрою в торгівлі з окупованими територіями ("ДНР" і "ЛНР"), а також за підозрою у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом в 2017 році (ст. 110-2 і ст. 209 Кримінального кодексу).

7 лютого 2019 року Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що радикала Рибалку підозрюють в зраді.

Відповідне кримінальне провадження було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань детективами НАБУ.

Пізніше стало відомо, що підслідність в кримінальному провадженні була визначена за слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань.

А на початку березня провадження передали слідчим Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про факти продажу продукції снекових сімейних компаній Рибалки на окупованих територіях Криму і Донбасу.

Сам депутат Рибалка інформацію про роботу підприємств його сім'ї на півострові і окупованих частинах Донецької та Луганської областей спростовував. Разом з тим, він так і не зміг пояснити, як все ж журналістам вдавалося купити снеки виробництва S.Group в магазинах Криму і Донецька.