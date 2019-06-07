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Детский Омбудсмен: возвращенным из Грузии детям нужна реабилитация

Детский Омбудсмен: возвращенным из Грузии детям нужна реабилитация

Киев  •  УНН

 • 12332 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Возвращенным из Грузии детям из семьи Сусляков необходима длительная реабилитация, в тяжелом психическом состоянии, а их физическое состояние надо проверять. Об этом заявил уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, который сопровождал 10 детей в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

По его словам, "дети длительное время находились в переездах по территории Грузии и России и им необходима длительная реабилитация".

"Надо выяснить, при каких обстоятельствах они находились с мамой без надлежащего сопровождения. Потому что из России, где они просили убежища, их попросили поехать", - отметил уполномоченный Президента.

Николай Кулеба сообщил, что одним из основных препятствий для возвращения детей в Украину было подозрение, что их родители намерены их продать. В частности, правоохранителей насторожило то, что семь из десяти детей были рождены суррогатными матерями в течение одного года.

"Это надо проверить на территории Украины - каким образом все происходило, на какие средства и так далее. Надо многое выяснить и на территории Украины, и на территории Грузии. Мы не знаем, что происходило в России, там погиб один ребенок. Ни у грузинской, ни у украинской стороны нет возможности провести эксгумацию. Но родители предоставили все документы относительно погребения этого ребенка", - сказал он.

Уполномоченный по правам ребенка отметил, что в Грузии не ожидали такого быстрого визита делегации Украины.

"Генеральная прокуратура Грузии была удивлена тем, что она неожиданно встала перед фактом, что детей надо вернуть в Украину. Но следует отдать должное - им понадобились всего сутки, чтобы принять решение. Нам сразу дали возможность общаться с детьми, и мы начали готовиться к отъезду, устанавливать контакты. Я встречался с офисом Омбудсмена, с представителями Министерства социальной политики и здравоохранения", - отметил он.

Кулеба отметил, что дети из семьи Сусляков должны проживать с бабушками в одной семье, чтобы они не чувствовали себя разделенными.

"Наша задача объединить их в семье и предоставлять реабилитацию. Потому что дети в тяжелом психическом состоянии, а их физическое состояние надо проверять", - подчеркнул уполномоченный Президента.

В АП напомнили, что Юлию и Юрия Сусляков подозревают в торговле детьми. Женщину задержали в Грузии, когда она с десятью детьми хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию. 5 июня Президент Украины Владимир Зеленский отправил уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебу в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения детей в Украину.

Напомним, десять детей арестованной в Грузии украинки вернулись домой.

Ранее МИД Украины сообщал о том, что работает над вопросом обеспечения правовых оснований, чтобы передать 10 детей гражданки Украины, задержанной в Грузии, их бабушке в Украине. За ними в Грузию решили отправить президентский самолет.

Как сообщал УНН, тбилисский городской суд избрал для Сусляк мерой пресечения арест. Предварительное слушание по делу назначено на 20 июня. Обвиняемой грозит от 14 до 17 лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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