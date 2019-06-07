Дитячий Омбудсмен: поверненим з Грузії дітям потрібна реабілітація

За його словами, "діти тривалий час перебували у переїздах територією Грузії та Росії і їм необхідна тривала реабілітація".

"Треба з’ясувати, за яких обставин вони перебували з мамою без належного супроводу. Тому що з Росії, де вони просили притулку, їх попросили поїхати", – зазначив уповноважений Президента.

Микола Кулеба повідомив, що однією з основних перешкод для повернення дітей в Україну була підозра, що їхні батьки мають намір їх продати. Зокрема, правоохоронців насторожило те, що семеро з десяти дітей були народжені сурогатними матерями протягом одного року.

"Це треба перевірити на території України – яким чином усе відбувалося, за який кошт і так далі. Треба багато чого з’ясувати і на території України, і на території Грузії. Ми не знаємо, що відбувалося в Росії, там загинула одна дитина. Ні у грузинської, ні в української сторони немає можливості провести ексгумацію. Але батьки надали всі документи стосовно поховання цієї дитини", – сказав він.

Уповноважений з прав дитини наголосив, що у Грузії не очікували такого швидкого візиту делегації України.

"Генеральна прокуратура Грузії була здивована тим, що вона зненацька постала перед фактом, що дітей треба повернути в Україну. Але слід віддати належне – їм знадобилася всього доба, щоб ухвалити рішення. Нам одразу дали можливість спілкуватися з дітьми, й ми почали готуватися до від’їзду, встановлювати контакти. Я зустрічався з офісом Омбудсмена, з представниками Міністерства соціальної політики і охорони здоров’я", – зазначив він.

Кулеба наголосив, що діти з родини Сусляків мають проживати з бабусями в одній сім’ї, щоб вони не почувалися розділеними.

"Наше завдання об’єднати їх у родині та надавати реабілітацію. Бо діти у важкому психічному стані, а їхній фізичний стан треба перевіряти", – підкреслив уповноважений Президента.

В АП нагадали, що Юлію та Юрія Сусляків підозрюють у торгівлі дітьми. Жінку затримали у Грузії, коли вона з десятьма нащадками хотіла виїхати до окупованої Росією Абхазії. 5 червня Президент України Володимир Зеленський відрядив уповноваженого з прав дитини Миколу Кулебу до Грузії, щоб вирішити питання повернення дітей в Україну.

Нагадаємо, десять дітей арештованої в Грузії українки повернулись додому.

Раніше МЗС України повідомляло про те, що працює над питанням забезпечення правових підстав, щоб передати 10 дітей громадянки України, затриманої у Грузії, їхній бабусі в Україну. За ними до Грузії вирішили відправити президентський літак.

Як повідомляв УНН, тбіліський міський суд обрав для Сусляк запобіжним заходом арешт. Попереднє слухання у справі призначено на 20 червня. Обвинуваченій загрожує від 14 до 17 років позбавлення волі.