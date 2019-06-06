Десять українських дітей повернуться з Грузії додому на президентському літаку

КИЇВ. 6 червня. УНН. Десятеро дітей родини Сусляків, які після арешту їхньої матері Юлії перебували у прийомних родинах у Грузії, сьогодні вночі повернуться в Україну. По них вирушив президентський літак. Про це повідомив уповноважений Глави держави з прав дитини Микола Кулеба після зустрічі із заступниками Генерального прокурора Грузії, міністра внутрішніх справ та представниками уряду, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.