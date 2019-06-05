Зеленський відрядив дитячого омбудсмена у Грузію для повернення 10 маленьких українців

"5 червня уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба за дорученням Володимира Зеленського зустрівся з представниками Генеральної прокуратури Грузії та Міністерства праці, здоров’я і соціальних справ щодо повернення в Україну 10 дітей родини Сусляків з Хмельниччини", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі діти перебувають у місцевих прийомних сім'ях і соціальних закладах Грузії, а їхня мати, Юлія Сусляк, – під вартою.

"Юлію та її чоловіка Юрія підозрюють у торгівлі дітьми. Жінку затримали, коли вона з десятьма нащадками, семеро з яких народилися протягом одного року від сурогатних матерів, хотіла виїхати до окупованої Росією Абхазії", - повідомили у прес-службі.

За словами Кулеби, наразі вирішується питання повернення дітей в Україну, зокрема триває процес належного оформлення всіх необхідних документів.

Вже є попередні домовленості з Генеральною прокуратурою та Міністерством праці, здоров’я і соціальних справ Грузії щодо того, щоб доправити дітей на батьківщину.

У Грузії також перебуває група представників Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області на чолі з керівником служби у справах дітей, який є уповноваженою особою і має право супроводжувати дітей в Україну.

Очікується, що сьогодні ввечері Микола Кулеба зустрінеться з дітьми родини Сусляків.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України працює над питанням забезпечення правових підстав, щоб передати 10 дітей громадянки України, затриманої у Грузії, їхній бабусі в Україну.

Нагадаємо, 37-річна Юлія Сусляк разом із десятьма дітьми прибула до Грузії 8 квітня. Неповнолітніх, які за документами є її дітьми, вона планувала вивезти до Абхазії. Зокрема, грузинські правоохоронці по лінії Інтерполу повідомили, що розшукують 11-ту дитину громадянки України, яка на днях була затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми. Сусляк запідозрили у торгівлі дітьми, бо чотири дитини з 10 – 2017 року народження, а ще троє – 2018 року народження.

Як повідомляв УНН, тбіліський міський суд обрав для Сусляк запобіжним заходом арешт. Попереднє слухання у справі призначено на 20 червня. Обвинуваченій загрожує від 14 до 17 років позбавлення волі.