Суд призначив попереднє ув'язнення українці, яку обвинувачують в торгівлі людьми в Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Тбіліський міський суд призначив в якості запобіжного заходу ув'язнення жінці, яка супроводжувала 10 українських дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія-Онлайн.
Суддя не задовольнив клопотання захисту - залишити обвинувачену без запобіжного заходу. На вимогу сторони звинувачення засідання було закрите, так як в ході процесу повинні були бути розголошені персональні дані неповнолітніх.
Громадянка України Юлія Сусляк 1982 року народження звинувачується в торгівлі неповнолітніми (трефікінгі). Затримана не визнає пред'явлене їй обвинувачення і заявляє, що всі десять - її діти.
Обвинувачену затримали 25 квітня в одній з лікарень Кутаїсі. За інформацією МВС, Юлія Сусляк разом з 10 дітьми прибула з Росії в Грузію 8 квітня 2019 року і мала намір перейти на територію окупованої Абхазії. У слідчому відомстві заявляють, що за документами всі 10 - діти Юлії Сусляк і носять її прізвище, однак 4 з них народилися в 2017 році, це викликало у правоохоронців підозри в трефікінгі.
Як пояснює адвокат обвинуваченої Зураб Тодуа, 4 дитини - біологічні діти Юлії Сусляк, а решта 6 народжені шляхом суррогаціі.
Слідство ведеться за фактом торгівлі двома або більше неповнолітніх (трефікінг), за підпунктом "В" 3-й частині статті 143 пр. 2 КК Грузії. Злочин передбачає позбавлення волі на строк від 14 до 17 років.
Як повідомляв УНН, в МЗС розповіли, що відомо про затриману в Грузії українку.