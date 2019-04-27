Суд определил предварительное заключение украинке, обвиняемой в торговле людьми в Грузии

Судья не удовлетворил ходатайство защиты - оставить обвиняемую без меры пресечения. По требованию стороны обвинения заседание было закрыто, так как в ходе процесса должны были быть разглашены персональные данные несовершеннолетних.

Гражданка Украины Юлия Сусляк 1982 года рождения обвиняется в торговле несовершеннолетними (трефикинге). Задержанная не признает предъявленное ей обвинение и заявляет, что все десять – ее дети.

Обвиняемую задержали 25 апреля в одной из больниц Кутаиси. По информации МВД, Юлия Сусляк вместе с 10 детьми прибыла из России в Грузию 8 апреля 2019 года и намеревалась перейти на территорию оккупированной Абхазии. В следственном ведомстве заявляют, что по документам все 10 – дети Юлии Сусляк и носят ее фамилию, однако 4 из них родились в 2017 году, это вызвало у правоохранителей подозрения в трефикинге.

Как поясняет адвокат обвиняемой Зураб Тодуа, 4 ребенка – биологические дети Юлии Сусляк, а остальные 6 рождены путем суррогации.

По данным МВД, Юлия Сусляк прибыла из Украины в Россию в сопровождении 11 детей, а в Грузию привезла 10 детей. МВД по каналам Интерпола пытается получить информацию об этом одном ребенке.

Следствие ведется по факту торговли двумя или более несовершенолетними (трефикинг), по подпункту "в" 3-й части статьи1 43 прима 2 УК Грузии. Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 14 до 17 лет.



Как сообщал УНН, в МИД рассказали, что известно про задержанную в Грузии украинку.