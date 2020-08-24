Девочка-переселенка из оккупированного Донецка спела гимн Украины в рок-обработке
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Краматорске прошел перформанс “С Днем рождения, Украина!”, во время которого девочка-переселенка из оккупированного Донецка спела гимн Украины в рок-обработке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Рок обработку гимна Украины выполняет 9-летняя Дарья Реброва, переселенка из Донецка. Девочка проходит отбор на национальный этап конкурса „Евровидение. Дети“. Ансамбль бандуристов „Колодец“ — единственный в Донецкой области (музыкальная школа шахтерского города Белицкое). Рок-группа СМП (Свобода, Мова, Перемога) из Краматорска”, — написал Кириленко.
Он поздравил Украину с Днем Независимости и добавил: “Следующий перформанс хотят провести в украинском Донецке”.
Как сообщал УНН, в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах приняли почти 48,5 тысяч граждан. Массовые мероприятия прошли спокойно.