Дівчина-переселенка з окупованого Донецька заспівала гімн України в рок-обробці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Краматорську пройшов перформанс “З Днем народження, Україно!”, під час якого дівчина-переселенка з окупованого Донецька заспівала гімн України в рок-обробці. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
“Рок обробку гімну України виконує 9-річна Дар’я Реброва, переселенка з Донецька. Дівчина проходить відбір в національний етап конкурсу „Євробачення. Діти“. Ансамбль бандуристів „Криниченька“ — єдиний на Донеччині (музична школа шахтарського міста Білицьке). Рок-гурт СМП (Свобода, Мова, Перемога) із Краматорська”, — написав Кириленко.
Він привітав Україну з Днем Незалежності та додав: “Наступний перформанс хочуть провести в українському Донецьку”.
Як повідомляв УНН, в урочистостях з нагоди 29-ї річниці Незалежності України у всіх регіонах взяли майже 48,5 тисяч громадян. Масові заходи пройшли спокійно.