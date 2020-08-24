Дівчина-переселенка з окупованого Донецька заспівала гімн України в рок-обробці

“Рок обробку гімну України виконує 9-річна Дар’я Реброва, переселенка з Донецька. Дівчина проходить відбір в національний етап конкурсу „Євробачення. Діти“. Ансамбль бандуристів „Криниченька“ — єдиний на Донеччині (музична школа шахтарського міста Білицьке). Рок-гурт СМП (Свобода, Мова, Перемога) із Краматорська”, — написав Кириленко.

Він привітав Україну з Днем Незалежності та додав: “Наступний перформанс хочуть провести в українському Донецьку”.

Як повідомляв УНН, в урочистостях з нагоди 29-ї річниці Незалежності України у всіх регіонах взяли майже 48,5 тисяч громадян. Масові заходи пройшли спокійно.