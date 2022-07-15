Дети из Черкасс помогли "МХП-Громаді" собирать деньги на аппараты для лечения раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Черкассах дети организовали сбор средств на импровизированном блокпосте в одном из дворов города. За две недели им удалось собрать 1535 грн, которые они передали благотворительному фонду “МХП-Громаді” для покупки вакуумных аппаратов, ускоряющих и облегчающих лечение раненых. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.
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“Лина, Милана, Алиса, Полина, Влад, Даша, Артур, Ася, Мирон, Ева, Софа, Дениска и другие мальчишки и девочки одного из черкасских дворов превратили детское развлечение в серьезную работу по сбору средств для поддержки военных. Маленькие друзья даже не отдавали себе отчет, что они не просто играют в блокпост, а воспитывают в себе национальный дух единства. И пусть не все водители останавливались по их требованию, не все соглашались бросать в ящик свои взносы, однако дети верили, что их труд не зря и он обязательно поможет тем, кто защищает нашу страну в самых горячих точках”, - говорится в сообщении.
Напомним
В июне “МХП-Громаді” открыл сбор средств на вакуумные аппараты для заживления ран. Фонд уже закупил три аппарата для Черкасской областной больницы.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.