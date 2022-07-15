Діти з Черкас допомогли “МХП-Громаді” збирати гроші на апарати для лікування поранених

Цитата

“Ліна, Мілана, Аліса, Поліна, Влад, Даринка, Артур, Ася, Мирон, Єва, Софа, Дениско та інші хлопчаки та дівчатка одного з черкаських дворів перетворили дитячу розвагу в серйозну роботу по збору коштів для підтримки військових. Маленькі друзі навіть не усвідомлювали, що вони не просто грають у блокпост, а виховують у собі національний дух єдності. І нехай не всі водії зупинялися за їхньою вимогою, не всі погоджувалися класти в скриньку свої внески, проте діти вірили, що їхня праця недаремна і вона обов’язково допоможе тим, хто боронить нашу країну в найгарячіших точках”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У червні “МХП-Громаді” відкрив збір коштів на вакуумні апарати для загоювання ран. Фонд вже закупив три апарати для Черкаської обласної лікарні.



Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.