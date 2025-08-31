Дистанционное обучение: в Сумской общине некоторые образовательные учреждения до 30 сентября будут работать только онлайн

Учитывая ситуацию с безопасностью, в Сумской МТГ принято решение о дистанционном обучении для части образовательных учреждений. Срок действия - до 30 сентября. Передает УНН со ссылкой на сайт Сумского городского совета.

В Сумах продлено дистанционное обучение для части образовательных учреждений до 30 сентября. Соответствующее решение приняла Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с учетом ситуации с безопасностью в Сумской МТГ.

Объясняется, какие именно учреждения:

Это касается учреждений дошкольного, внешкольного, начального художественного образования, а также структурных подразделений начальных школ. При необходимости в садах будут функционировать дежурные группы.