Дистанционное обучение: в Сумской общине некоторые образовательные учреждения до 30 сентября будут работать только онлайн
В Сумах продлили дистанционное обучение для ряда образовательных учреждений до 30 сентября. Решение приняла Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС из-за ситуации с безопасностью.
Учитывая ситуацию с безопасностью, в Сумской МТГ принято решение о дистанционном обучении для части образовательных учреждений. Срок действия - до 30 сентября. Передает УНН со ссылкой на сайт Сумского городского совета.
Детали
В Сумах продлено дистанционное обучение для части образовательных учреждений до 30 сентября. Соответствующее решение приняла Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с учетом ситуации с безопасностью в Сумской МТГ.
Объясняется, какие именно учреждения:
Это касается учреждений дошкольного, внешкольного, начального художественного образования, а также структурных подразделений начальных школ. При необходимости в садах будут функционировать дежурные группы.
Напомним
Новый учебный год в украинских образовательных учреждениях традиционно начнется с 1 сентября. Но учреждения образования имеют право организовывать учебный процесс очно, дистанционно, индивидуально или в смешанном формате.
