Дистанционное обучение: в Сумской общине некоторые образовательные учреждения до 30 сентября будут работать только онлайн

Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 18433 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 46752 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 71430 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 87120 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 104010 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 251399 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 109892 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84873 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98930 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 318466 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
публикации
Эксклюзивы
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 12551 просмотра
Иран ввел ограничения на въезд для россиян31 августа, 00:31 • 10420 просмотра
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФPhoto31 августа, 00:56 • 11208 просмотра
Бразилия созывает саммит БРИКС из-за «торговых угроз» со стороны США31 августа, 01:43 • 4658 просмотра
Херсонщина получила миллионные генераторы от США для отопления и больниц31 августа, 02:01 • 7526 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 11074 просмотра
2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце04:55 • 8390 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 94127 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 223414 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 226102 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 318466 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 267347 просмотра
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Донецкая область
Государственная граница Украины
Китай
Запорожье
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 106268 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 239134 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 262552 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 259729 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 239862 просмотра
Фейковые новости
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Дистанционное обучение: в Сумской общине некоторые образовательные учреждения до 30 сентября будут работать только онлайн

Киев • УНН

 • 56 просмотра

В Сумах продлили дистанционное обучение для ряда образовательных учреждений до 30 сентября. Решение приняла Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС из-за ситуации с безопасностью.

Дистанционное обучение: в Сумской общине некоторые образовательные учреждения до 30 сентября будут работать только онлайн

Учитывая ситуацию с безопасностью, в Сумской МТГ принято решение о дистанционном обучении для части образовательных учреждений. Срок действия - до 30 сентября. Передает УНН со ссылкой на сайт Сумского городского совета.

Детали

В Сумах продлено дистанционное обучение для части образовательных учреждений до 30 сентября. Соответствующее решение приняла Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с учетом ситуации с безопасностью в Сумской МТГ.

Объясняется, какие именно учреждения:

Это касается учреждений дошкольного, внешкольного, начального художественного образования, а также структурных подразделений начальных школ. При необходимости в садах будут функционировать дежурные группы.

- говорится в сообщении.

Напомним

Новый учебный год в украинских образовательных учреждениях традиционно начнется с 1 сентября. Но учреждения образования имеют право организовывать учебный процесс очно, дистанционно, индивидуально или в смешанном формате.

В Сумской области до конца года откроют 11 подземных школ30.08.25, 14:28 • 3792 просмотра

Игорь Тележников

Образование
Сумы