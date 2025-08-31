Дистанційне навчання: у Сумській громаді деякі освітні заклади до 30 вересня працюватимуть лише онлайн
Київ • УНН
У Сумах продовжили дистанційне навчання для низки освітніх закладів до 30 вересня. Рішення ухвалила Комісія з питань ТЕБ та НС через безпекову ситуацію.
З урахуванням безпекової ситуації, в Сумській МТГ ухвалено рішення про дистанційне навчання для частини освітніх закладів. Термін дії - до 30 вересня. Передає УНН із посиланням на сайт Сумської міської ради.
Деталі
У Сумах продовжено дистанційне навчання для частини освітніх закладів до 30 вересня. Відповідне рішення ухвалила Комісія з питань ТЕБ та НС з урахуванням безпекової ситуації в Сумській МТГ.
Пояснюється, які саме заклади:
Це стосується закладів дошкільної, позашкільної, початкової мистецької освіти, а також структурних підрозділів початкових шкіл. За потреби у садках функціонуватимуть чергові групи.
Нагадаємо
Новий навчальний рік в українських освітніх закладах традиційно розпочнеться з 1 вересня. Але заклади освіти мають право організовувати навчальний процес очно, дистанційно, індивідуально або у змішаному формат.
