Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 18560 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 47068 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 71676 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 87372 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 104229 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 251479 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 109962 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84896 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98961 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 318594 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Дистанційне навчання: у Сумській громаді деякі освітні заклади до 30 вересня працюватимуть лише онлайн

Київ • УНН

 • 198 перегляди

У Сумах продовжили дистанційне навчання для низки освітніх закладів до 30 вересня. Рішення ухвалила Комісія з питань ТЕБ та НС через безпекову ситуацію.

Дистанційне навчання: у Сумській громаді деякі освітні заклади до 30 вересня працюватимуть лише онлайн

З урахуванням безпекової ситуації, в Сумській МТГ ухвалено рішення про дистанційне навчання для частини освітніх закладів. Термін дії - до 30 вересня. Передає УНН із посиланням на сайт Сумської міської ради.

Деталі

У Сумах продовжено дистанційне навчання для частини освітніх закладів до 30 вересня. Відповідне рішення ухвалила Комісія з питань ТЕБ та НС з урахуванням безпекової ситуації в Сумській МТГ.

Пояснюється, які саме заклади:

Це стосується закладів дошкільної, позашкільної, початкової мистецької освіти, а також структурних підрозділів початкових шкіл. За потреби у садках функціонуватимуть чергові групи.

- ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Новий навчальний рік в українських освітніх закладах традиційно розпочнеться з 1 вересня. Але заклади освіти мають право організовувати навчальний процес очно, дистанційно, індивідуально або у змішаному формат.  

На Сумщині планують відкрити 11 підземних шкіл до кінця року30.08.25, 14:28 • 3794 перегляди

Ігор Тележніков

Освіта
Суми