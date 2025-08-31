Дистанційне навчання: у Сумській громаді деякі освітні заклади до 30 вересня працюватимуть лише онлайн

З урахуванням безпекової ситуації, в Сумській МТГ ухвалено рішення про дистанційне навчання для частини освітніх закладів. Термін дії - до 30 вересня. Передає УНН із посиланням на сайт Сумської міської ради.

Пояснюється, які саме заклади:

Це стосується закладів дошкільної, позашкільної, початкової мистецької освіти, а також структурних підрозділів початкових шкіл. За потреби у садках функціонуватимуть чергові групи.